Kırşehir'de şiddete meyillilere rehabilitasyon eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, şiddet uygulayan ve hakkında tedbir kararı bulunan 8 kişiye rehabilitasyon eğitimi verildiği bildirildi.

Ahi Evran Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı'nda sunum yapan Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sosyal araştırmacısı Didem Dirlik Sevinç, daha önce hazırlanan eylem planları kapsamında farklı bakanlıkların Kırşehir'deki kurumlarla iş birliğinde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Sevinç, 2022-2025 yıllarını kapsayacak kinci eylem planı taslağı hazırlanacağını belirterek, planda 5 temel hedef, 28 strateji olmak üzere 127 faaliyetin hedeflendiğini aktardı.

Daha önce uygulanan eylem planı kapsamında şiddete maruz kalanlara yönelik destek mekanizmaları oluşturulduğunu anlatan Sevinç, "Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulması amacıyla şiddetle mücadele irtibat noktaları oluşturulmuştur. Şiddet mağduru açısından inceleme ve destek hizmetlerine yönelik müdürlüğümüzce koordineli çalışmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmet Merkezi'nde çeşitli eğitimler verildiğine işaret eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Şu anda tedbir kararı bulunan, şiddet uygulayan 8 şahıs birime yönlendirilmiştir. Şahısların öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık oluşturularak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanmaktadır. Şiddet uygulayanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında alkol ve madde bağımlılığı bulunan 29 kişi hakkında ilgili kanun kapsamında sağlık tedbiri kararı alınarak İl Sağlık Müdürlüğümüze yönlendirilmesi sağlanmıştır. Aile içi şiddet farkındalık seminer programı Sosyal Hizmet Merkezi eğiticileri tarafından verilmiştir. 2021 yılı içerisinde işçi kadınlar, sığınmacı kadınlar, yurtlarda kalan kız öğrenciler başta olmak üzere her kesimden kadınlarımıza seminer verilmiştir. toplam 345 kamu kurumu ve yerel yönetim personeli eğitim seminerlerine katılım sağlamıştır."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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