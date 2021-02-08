Kırşehir'de Sevgililer Günü için yapılacak çiçek satışlarına Kovid-19 düzenlemesi
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Kırşehir'de Sevgililer Günü için yapılacak çiçek satışlarına Kovid-19 düzenlemesi

08.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:11
Kırşehir'de Sevgililer Günü için yapılacak çiçek satışlarına Kovid-19 düzenlemesi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yapılacak çiçek satışları için yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yapılacak çiçek satışları için yeni düzenleme yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni Kovid-19 tedbiri aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Koronaviris Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine, muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yönelik düzenlemeler yapıldığı hatırlatılan açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak hafta sonu için ek tedbirler alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat 2021 Cuma günü 20.00­-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-­14 Şubat günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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