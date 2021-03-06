Kırşehir'de şeker fabrikası çalışanları ve ailelerine afet farkındalık eğitimi verildi
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Kırşehir'de şeker fabrikası çalışanları ve ailelerine afet farkındalık eğitimi verildi

06.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:58
Kırşehir'de şeker fabrikası çalışanları ve ailelerine afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, şeker fabrikası çalışanları ve ailelerine afet farkındalık eğitimi verdi.

Kırşehir Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, şeker fabrikası çalışanları ve ailelerine afet farkındalık eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şeker fabrikası bahçesindeki eğitimde, toplumda önlem alma kültürünün oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Eğitimde afet anı ile afet sonrası ilk 6 saatte yaşananların anlatıldığı ve İl AFAD Müdürlüğü uzmanlarınca afetlere karşı farkındalık oluşturulacak bilgiler verildiği vurgulanan açıklamada, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, afet anı, öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, deprem sigortası, afet ve acil durum çantası, yaşamsal riskler, yangın, ilk yardım gibi çeşitli konularda da bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, afet farkındalık eğitimlerinin yanı sıra arama kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, sivil savunma konularında da eğitimler verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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