Kırşehir'de şehir içi minibüs terminalinin ikinci etabı ihale aşamasına geldi

Kırşehir'de şehir içi minibüs terminalinin ikinci etabının ihale aşamasına geldiği bildirildi.

Kırşehir'de şehir içi minibüs terminalinin ikinci etabının ihale aşamasına geldiği bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eski pazar yeri alanında projelendirilen ve yapımı devam eden 10 bin 500 metrekarelik alandaki terminalin ikinci etabında, ihale aşamasına gelindiğini ifade etti.

İkinci etap inşaatının ihalesiyle terminalin "ince işlerinin", elektrik ve mekanik altyapısının tamamlanacağını belirten Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Tamamını belediyemiz imkanlarıyla kredi çekmeden tamamlamaya çalıştığımız minibüs terminali ve otoparkın, elektrik ve mekanik aksamına ilişkin ihalesini de gerçekleştirerek, bölgede yaklaşık 600 araçlık otopark ve şehir içi minibüsleri ile çevre köylerin araçlarının terminali hizmete açılmış olacak. Şehir içi minibüs terminali altında yer alan kapalı otoparkımız, inşaatın tamamlanması ile halkımızın hizmetine sunulacak ve o bölgede yoğun olan araç trafiğini rahatlatacaktır."

Ekicioğlu, kent hayatının kolaylaştırılması noktasında daha önce planladıkları projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Şehir içinde kolay ulaşımın sağlanması için modern kentin olmazsa olmazlarından olan konforlu, işlevsel ve ihtiyaca yanıt verebilecek nitelikli bir terminal oluşturma gayreti içerisindeyiz. Projenin tamamlanmasıyla belediye otobüslerine ilaveten şehir içi ulaşım düzeninin de hızlanarak güçlenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız