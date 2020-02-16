Kırşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
16.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:26
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Salih Çangır (36) idaresindeki 06 TKA 60 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunun Yozgat yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü olay yerinde öldü.
Çangır'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA