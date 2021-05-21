Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen "Ayın Ahisi" seçimi yeniden başladı
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Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen "Ayın Ahisi" seçimi yeniden başladı

Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahisi' seçimi yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de uzun yıllardır uygulanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen "Ayın Ahisi" uygulamasına yeniden başlandı.

Kırşehir'de uzun yıllardır uygulanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen "Ayın Ahisi" uygulamasına yeniden başlandı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) ile Kırşehir Belediyesinin iş birliğinde yürütülen uygulama kapsamında, mart ayında Bakkallar Odası üyesi Salih Artuk, nisan ayında da Berberler Odası üyesi İbrahim Fiğ "Ayın Ahisi" seçilerek ödüllendirildi.

Oda başkanlarının, vatan ve milletine bağlı, Ahilik değerlerine sahip çıkan ve müşterilerine güler yüzle davranan esnaf arasından belirleyerek sunduğu 3 adaydan biri, KESOB ve Kırşehir Belediyesince oluşturulan komisyon tarafından seçilerek ödüllendiriliyor.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine, 2021'in Ahi Evran Yılı ilan edilmesi dolayısıyla yurt içinde ve dışında farklı kurumların iş birliğinde çeşitli tanıtım etkinliklerinin planlandığını söyledi.

Bu çerçevede Kırşehir'de "Ahi Evran Kardeşlik Ormanı" oluşturulduğunu, çocuklar arasında "şed kuşanma" etkinlikleri düzenlendiğini anlatan Öztürk, Kovid-19 salgını sürecinde ara verilen Ayın Ahisi uygulamasının da yeniden başlatıldığını dile getirdi.

Öztürk, uygulamaya Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerden başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ahiliğin başkenti Kırşehir. Bunu bütün konuşmalarımızda dile getiriyoruz. Her ay ayın Ahisini seçiyorduk. Geçen yıl mart ayında Kovid-19 salgını başlayınca bir süre ara verdik. Yaklaşık 1,5 yıl sonra esnafımıza moral motivasyon olsun diye yeniden bu uygulamayı devam ettirmeye karar verdik. Kırşehir Belediyesi ve bize bağlı oda başkanlarıyla uygulamayı devam ettiriyoruz. Mart ve nisan ayında ayın ahilerini belirledik. Bu ay üçüncüsünü seçeceğiz."

Öztürk, Kırşehir esnafının her zaman Ahilik değerlerine duyarlı olduğunu ancak her ay bir esnafa ödül verdiklerini sözlerine ekledi.

Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahisi' seçimi yeniden başladı
Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahisi' seçimi yeniden başladı
Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahisi' seçimi yeniden başladı
Kırşehir'de salgın nedeniyle ara verilen 'Ayın Ahisi' seçimi yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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