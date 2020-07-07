Kırşehir'de sahte para operasyonu Kırşehir'de, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişi yakalandı.

Kırşehir'de, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişi yakalandı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine Kurugöl mevkisinde düzenlediği operasyonda bir aracı durdurarak arama yaptı.

C.İ. ve aracında yapılan aramada 77 adet 50 liralık, 10 adet de 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA