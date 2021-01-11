Kırşehir'de sahte içki üretimi baskını 6 kişi gözaltına alındı
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Kırşehir'de sahte içki üretimi baskını 6 kişi gözaltına alındı

11.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:56
Kırşehir'de sahte içki üretimi baskını 6 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de 4 adrese düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimi ve piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla şehir merkezinde farklı mahallelerde 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Evlerin odalarında sahte içki üretimi için temin edildiği değerlendirilen ev baskınlarında 51 litre etil alkol, 10 malt aroması, 4 anason yağı, 1 ardıç aroması, 1 alkol tespit kiti ele geçirildi. 4 evde sahte içki üretimi yaptıkları ileri sürülen H.K, K.Ö, R.A, Ş.G, E.D ve A.G gözaltına alındı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için üretecekleri sahte içkileri kent merkezinde küçük miktarlar halinde piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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