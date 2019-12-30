Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
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Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

KIRŞEHİR'de, polisin yılbaşı öncesi 9 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:20
Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

KIRŞEHİR'de, polisin yılbaşı öncesi 9 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Aşıkpaşa ve Kervansaray mahallelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 34 litre sahte rakı, 19 litre şişelenmiş sahte şarap, 4,8 litre sahte viski, 2 ruhsatsız tüfek, tüfeklere ait 25 dolu fişek, bir tabanca ve tabancaya ait 48 fişek ele geçirildi. Operasyonda G.Y., İ.A., B.B., Y.A., O.Ç., H.Y. ve H.Ş. gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
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