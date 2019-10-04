Kırşehir'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

04.10.2019 11:16

Kırşehir'de İl Sağlık Müdürlüğünce Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle sağlık yaşam yürüyüşü etkinliği düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği önünden başlayarak Cacabey Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Halat çekme, yumurta taşıma ve hava topu oyunlarının yanı sıra yarışmaların da olduğu etkinlikte, öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve başarı belgeleri verildi.

Etkinliğin ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla kent merkezinde yürüyüş düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşlara beden kitle indeksi ölçümü yapıldığını, geleneksel çocuk oyunları ile de öğrencilerle birlikte olduklarını dile getiren Bulut, "Obezite yıllar içinde toplumda görülme sıklığı artan ve tedavisi yaşam boyu süren bir hastalıktır. Çocuk ve gençlik döneminde ortaya çıkan obezitenin, gelecekte bu bireylerde birçok sağlık sorununun ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir. Obezitenin önlenmesi, vatandaşların sağlıklı yaşaması ve fiziksel aktivitelerini arttırmaları amacıyla sık sık yürüyüşler yapıyoruz. Farkındalıkların artmasını hedeflerken, daha sağlıklı ve hareketli bir yaşam tavsiyelerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, sağlık çalışanları, ortaokul öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA