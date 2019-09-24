Kırşehir'de sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü yapıldı

24.09.2019 13:34

Kırşehir'de, sağlıklı yaşama dikkat çekilmesi amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık ve Emniyet Müdürlüklerinin iş birliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Kervansaray Dağı eteklerinde gerçekleştirildi.

Kındam Mahallesi Ökse Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Dalakçı köyü Kervansaray Dağı eteklerindeki ormanlık alanlarda devam etti.

Sağlıklı yaşam yürüyüşüne, polis memurları, sağlık çalışanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yürüyüşle ilgili yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hareketsiz yaşam, tüm dünyada giderek artan bir boyuta ulaşmıştır. Fiziksel hareketlilik birçok hastalık için önleyici, iyileştirici etkilere sahiptir. Yaşamın her döneminde sağlıklı yaşam, hayatın kalitesini de arttırmaktadır. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Barış Macit, Kordinasyon Şube Müdürü Erdal Özbek, Ahi Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, çok sayıda emniyet ve sağlık personeli katıldı."

Kaynak: AA