Kırşehir'de sağlıkçılardan vatandaşa rehavet uyarısı

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini belirtti.

Yavuz, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de vaka sayılarında artış eğilimi olduğunu, herkesin normalden çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Tedbirlere uyulmadığı takdirde sarı risk grubundan turuncuya dönen Kırşehir'in çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un daha bulaşıcı haline karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bunun için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Özellikle kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda kişilerle aramıza en az 2 metre mesafe koyalım, çift maske kullanalım ve 10 dakikadan fazla bu tür ortamlarda bulunmamaya dikkat edelim. Şu anda ilimizde, ülkemizde hızlı bir şekilde aşılama işlemi devam ediyor. Aşılama çalışmaları bu hızla devam ederse 2-3 ay içerisinde bağışıklık kazanmış kişi sayısının artmasına bağlı olarak biraz daha rahatlayabiliriz. Ancak bu şartlarda 2021 yılı içerisinde eski normale dönecek kadar rahatlamak şuan için imkansız gözüküyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner