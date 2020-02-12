Kırşehir'de sağlık sorunlarıyla ilgili planlamalar görüşüldü

12.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:50

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite-hastane iş birliğiyle sağlık sorunlarına çözüm ürettiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, Karakaya ile rektörlük toplantı salonunda bir araya geldi.

Kentteki sağlık sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, yapılması gereken çalışmalar ve planlamalar belirlendi.

Karakaya, şehrin sağlık sorunlarını yakından takip ettiklerini, kaliteli sağlık hizmeti sağlanması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Hastanenin akademik personel sayısının artırılmasını hedeflediklerini ifade eden Karakaya, "Nitelikli sağlık hizmeti verilmesiyle birlikte şehrin sağlık sorunları çözüme kavuşacaktır. Kırşehir'in akademik anlamda yakaladığı başarı önemli bir noktaya gelmiştir. Akademik ve uzman personel sayısını artırarak Kırşehir'de sağlık konusunda sorunları hızla çözmeyi istiyoruz. Üniversite ve hastane iş birliğiyle şehrin sağlık sorunlarına çözüm üretiyoruz. İnsan sağlığının önceliğinin farkındayız. İnsan sağlığı ihmale gelmeyecek en değerli varlıktır ve yapılan işin hataya yer verilmeyeceğinin de bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, KAEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muttalip Çiçek ve Doç. Dr. Ali Güneş de yer aldı.

Kaynak: AA