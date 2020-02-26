Kırşehir'de sağlık çalışanlarının sorunları rapor haline getirilecek

26.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:20

Mil-Memur Sen Konfederasyona bağlı Mil-Sağlık Sen Kırşehir Temsilcisi Yasin Yavuz, Kırşehir'de sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit ederek rapor haline getireceklerini belirtti.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Mil-Sağlık Sen Kırşehir Temsilciliği'nin kurulduğunu ve yönetim kurulunun oluşturulduğunu ifade etti.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinde görev yapan tecrübeli bir ekibin Kırşehir temsilciliğinin kurulmasında öncülük ettiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Ülkemizde birçok ilde temsilcilikleri kısa bir sürede kurulan ve sağlık çalışanlarımızın büyük teveccühü ile karşılaşan sendikamızın Kırşehir temsilciliği olarak arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde geçtiğimiz ocak ayında görevi aldık ve yönetim kurulumuzu oluşturduk. Büromuzu da açarak inşallah sahaya çıkmaya, arkadaşlarımızın haklı mücadelelerini birlikte vermeye hazır hale geldik." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sivil toplum kuruluşu tecrübelerini sendikadaki çalışmalarına aktaracaklarını dile getirerek, "Yönetimimiz, sivil toplum kuruluşu çalışmalarının nasıl yapılacağını bilen tecrübeli, nitelikli, donanımlı, cesur ve kararlı bir ekipten oluşmaktadır. İnşallah en kısa zamanda Kırşehir sağlık çalışanlarının tüm sorunlarının röntgenini çekerek, rapor haline getirip ilgililere ileteceğiz. Çözüm üretilmesi için sendikal olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA