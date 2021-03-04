Kırşehir'de sağlık çalışanlarına gıda desteği

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına gıda desteği sağlandığı bildirildi.

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, hastanedeki tüm sağlık çalışanlarına her hafta çarşamba günleri açık büfe ikramda bulunulacağı ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının özveri ile görev yaptığı vurgulanan açıklamada, onlara moral ve motivasyon sağlamak için bu kararın alındığı aktarıldı.

Katkı veren yetkililere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, alınan karar neticesinde tüm sağlık çalışanlarımıza her hafta çarşamba günleri açık büfe ikramlarda bulunulacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında fedakarca görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon amaçlı verilecek açık büfe ikramlar için başta hastane başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin'e, başhekim yardımcılarımıza, hastane müdür ve müdür yardımcılarımıza tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanımız Yasin Yücesan bu ikramların verilmesinde desteklerini esirgemeyerek her türlü katkıda bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner