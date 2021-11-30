Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu - Haberler
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Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

Kırşehir'de sağlık çalışanları, hastane bahçesinde ömrünü tamamlayan ve tehlike oluşturan ağaçların yerine 500 fidan dikti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sağlık çalışanları, hastane bahçesinde ömrünü tamamlayan ve tehlike oluşturan ağaçların yerine 500 fidan dikti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yetkili kurumların görüşü alınarak Kırşehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tehlike oluşturan ve ömrünü tamamlayan 30 ağacın kesilmesi kararlaştırıldı.

Kesilecek ağaçların yerine yeni fidanların dikimi ve Geleceğe Nefes Projesi'ne katkı sağlamak için hastane bahçesindeki çamlık alanda tören düzenlendi.

Törende, farklı türlerdeki 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

Kırşehir'de sağlık çalışanları hastane bahçesine fidan dikerek geleceğe nefes oldu

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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