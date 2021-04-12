Kırşehir'de ramazan öncesi yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı
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Kırşehir'de ramazan öncesi yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de ramazan öncesi yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince ramazan ayı öncesinde Kırşehir'deki yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 koli gıda yardımında bulunuldu.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kırşehir İnsani Yardım Derneğince ramazan ayı öncesinde Kırşehir'deki yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 koli gıda yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Seyfettin Cerit, AA muhabirine, merkez ve ilçelerde tespit edilen ihtiyaçlı ailelere yardım için çalışma yapıldığını söyledi.

Yetim çocukların olduğu aileler başta olmak üzere sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 ramazan gıda kolisi dağıtıldığını belirten Cerit, aynı ailelere ramazan ayı içerisinde de 500 koli dağıtımın yapılacağını ifade etti.

Hayırseverlerin bağışlarını ve yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Cerit, "Derneğe ulaşan fitre ve zekatları da ailelerimize ulaştıracağız. Koli dağıttığımız aileler arasında yetim çocukların olduğu Kırşehir'deki aileler, sığınmacı aileler ve ihtiyaç sahibi kişiler bulunmaktadır. 'Ramazanda umut var' sloganıyla yaptığımız bu çalışmalarımızı ay içinde de sürdüreceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırşehir'deki yetimler ile ailelerine destek olacağız. Ramazan ayının ortasında bayramlık giysiler hediye edeceğiz ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunacağız. Hayırseverlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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