Kırşehir'de ramazan ayının son sahurunda Abdal sanatçıları davul ve zurna gösterisi yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de ramazan ayının son sahurunda Abdal sanatçıları davul ve zurna gösterisi yaptı

Kırşehir'de ramazan ayının son sahurunda Abdal sanatçıları davul ve zurna gösterisi yaptı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, 40 davul ve 40 zurna ile ramazan ayının son sahurunda gösteri düzenledi.

Kırşehir'de, Abdal geleneğinden gelen mahalli sanatçılar, 40 davul ve 40 zurna ile ramazan ayının son sahurunda gösteri düzenledi.

Kırşehir Belediyesinin organizasyonunda bir araya gelen 40 davul ve zurna ustası, kent merkezindeki 4 mahallede "ramazan ayına veda programı" gerçekleştirdi.

Gruplara ayrılarak Medrese, Yenice, Nasuhdede ve Ahi Evran mahallelerindeki caddeleri dolaşarak davul ve zurna çalan ustalar, daha sonra Cacabey Meydanı'nda toplandı.

Meydandaki Cacabey Camii'ne asılan ramazan mahyasının önünde programlarına devam eden ustalar, burada Neşet Ertaş'ın "yolcu" türküsünü seslendirdikten sonra dağıldı.

Mahallelerdeki davul zurna gösterisini evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek gösteriyi ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Serdar Aziz Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de ramazan ayının son sahurunda Abdal sanatçıları davul ve zurna gösterisi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 02:28:16. #1.15#

title