Kırşehir'de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri sevindirildi
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Kırşehir'de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri sevindirildi

Kırşehir'de ramazan ayında ihtiyaç sahipleri sevindirildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Müftülüğü iş birliğinde 41 yetim giydirilerek 120 hanenin ihtiyacı giderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Müftülüğü iş birliğinde 41 yetim giydirilerek 120 hanenin ihtiyacı giderildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında yetim çocuklara yönelik "Her Güne Bir Yetim 30 Güne 30 Yetim Projesi" ile ihtiyaç sahipleri için Hayır Çarşısı Projesi devam ediyor.

İki proje kapsamında ramazan ayında devam eden çalışmalarda din görevlileri ve Kur'an kursu usta öğreticileri görev aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Müftülüğü iş birliğinde sürdürülen projelerde 120 hanede 685 kişinin gıda ihtiyacı giderildi, 41 yetim giydirilerek yüzleri güldürüldü.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, projelerinin gerçekleşmesinde il içi ve dışından katkısı olan, emeği geçen tüm hayırseverlere ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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