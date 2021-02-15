Kırşehir'de polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Kırşehir'de polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

15.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:50
Kırşehir'de polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kırşehir'de bir polis memuru, koronavirüs (Kovid-19)) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de bir polis memuru, koronavirüs (Kovid-19)) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Oğuzhan Fidancı (43), yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fidancı, hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Fidancı, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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