Kırşehir'de polis ekipleri sokak hayvanlarına mama, süt ve su bıraktı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama, süt ve su desteğinde bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama, süt ve su desteğinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalışma yaptı.

Polis ekipleri özellikle Ankara, Terme, Lise, Atatürk caddeleri ile Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında farklı mahallelerdeki parklarda sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan kaplara su, süt, mama ve çeşitli gıdalar koydu.

Bazı mahallelerde ise sokak hayvanlarını görerek onların yanına giden polis ekipleri, hayvanları elleriyle besledi.

Öte yandan polis ekipleri, hayvanlara kötü davranılması, kasıtlı olarak aç ve susuz bırakılması, zehirlenmesi ya da öldürülmesi, evcil hayvanların çevreye zarar vermesi gibi durumlarda yasal işlem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner