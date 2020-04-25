Kırşehir'de polis ekipleri maske dağıttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, Kırşehir'de, polis ekipleri meydanlarda, kentin işlek caddeleri ile pazar yerlerinde maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, Kırşehir'de, polis ekipleri meydanlarda, kentin işlek caddeleri ile pazar yerlerinde maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı'nda maskesiz gezen vatandaşlara maske verdi.

Ankara ve Lise caddelerinde maske dağıtımı yapan ekipler, uyarıcı ve bilgilendirici broşürler dağıttı. Sosyal mesafenin korunması, izolasyon, maske takılması ve vatandaşların kendi hijyenlerini sağlamaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kentin işlek caddeleri ve pazar yerlerinde de maske ve broşür dağıtımı yapan polis ekipleri, kendilerini sağlık ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, koronavirüs kapsamında para talep eden kişilere inanılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Öte yandan ekipler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılık konusunda da vatandaşın dikkatli olmalarını istedi.

Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları da gözlendi.

Kaynak: AA