Kırşehir'de polis ekipleri maske dağıtımına devam ediyor
Kırşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara ve çocuklara maske dağıttı.
28.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:03
Kırşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde vatandaşlara ve çocuklara maske dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerde vatandaşlara maske dağıttı.
Cacabey Meydanı, Ahi Evran Meydanı, Terme, Ankara, Atatürk ve Lise caddelerindeki vatandaşlara maske dağıtan ekipler, vatandaşları maske takmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme ve maske dağıtım çalışmalarının devam edeceği de öğrenildi.
Kaynak: AA