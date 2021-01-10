Polis, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Polis, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

10.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:27
Polis, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Kırşehir'de polis, yaban hayvanlarını korumak için doğaya yem bıraktı.

Kırşehir'de polis, yaban hayvanlarını korumak için doğaya yem bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaban hayatta yaşayan hayvanlar için yem bıraktı. Polis, şehirde dağlık alanlarda yaşayan doğa hayvanları ve kuşları unutmadı. Mama ve yemler, hayvanların yaşadığı bölgelere dağıtıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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