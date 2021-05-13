Kırşehir'de pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı

Kırşehir'de pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Kırşehir'de, pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nisanda Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de pirinç tozunu altın tozu diye satmaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:11:44. #1.15#

title