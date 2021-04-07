Kırşehir'de pide fiyatlarına zam yapılmayacak
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Kırşehir'de pide fiyatlarına zam yapılmayacak

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de pide fiyatlarına zam yapılmayacak

Kırşehir'de 200 gram pidenin ramazanda 1 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

Kırşehir'de 200 gram pidenin ramazanda 1 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, yazılı açıklamasında, ramazan ayının gelmesi ile ekmek ve pide fiyatının değişeceği yönündeki haberlere itibar edilmemesini istedi.

Fırsatçılara izin vermeyeceklerini ve vatandaşları mağdur etmeyeceklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlimizde 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 50 kuruş. Ramazan ayında 200 gram boş pide fiyatının 1 lira 50 kuruş, 400 gram boş pide fiyatının 3 lira, bu aya özel olarak üretilecek 300 gram yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi 3 lira, 400 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesi ise 4 liradan satışa sunulacak."

Öztürk, tarifeye uymayanların odaya ve zabıtaya bildirilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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