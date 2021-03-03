Kırşehir'de pazar yerlerinin faaliyet günleri yeniden düzenlendi
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Kırşehir'de pazar yerlerinin faaliyet günleri yeniden düzenlendi

03.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:28
Kırşehir'de pazar yerlerinin faaliyet günleri yeniden düzenlendi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle faaliyet günlerinde değişiklik yapılan pazar yerleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle faaliyet günlerinde değişiklik yapılan pazar yerleriyle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

Pazar yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlama öncesindeki haliyle yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada 21.00-05.00 saatleri dışında ilimizde sokağa çıkma kısıtlamalarının 2 Mart 2021 tarihi itibariyle kaldırılması nedeniyle kısıtlama öncesinde olduğu şekliyle ilimiz Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan pazar yerinin haftanın pazar ve pazartesi günlerinde, Aşıkpaşa Mahallesi'nde bulunan pazar yerinin ise cumartesi günlerinde açık bulundurulmasına, bu pazar yerlerine aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının 300 olarak uygulanmasının devamına, ayrıca semt pazarlarında daha önceki kararlarda belirlenen tedbirleri takip etmekle sorumlu pazar yeri yöneticileri ile zabıta ve kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, daha önce açılış­ kapanış saatlerinde kısıtlamaya gidilen bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi iş yerlerinin çalışma saatlerinin 07.00-20.00 olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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