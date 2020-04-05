Kırşehir'de pazar yerine vatandaşlar için dezenfektan makinesi konuldu Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin pazar yerine alışveriş yapan vatandaşların kullanması için dezenfektan makinesi konulduğunu bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin pazar yerine alışveriş yapan vatandaşların kullanması için dezenfektan makinesi konulduğunu bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cadde ve sokaklarda yapılan hijyen çalışmalarının yanı sıra, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla halkın yoğunluk gösterdiği pazar yerine el dezenfektan kutuları yerleştirdiklerini belirtti.

Ortak kullanım alanlarından olan pazar yerinin giriş ve çıkış noktalarına konulan el dezenfektanı ile halkın kişisel hijyenini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi virüs birçok yolun yanında özellikle temas yoluyla geçiyor. Pazar yerinde de el teması oldukça fazla. Bu nedenle halkımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz. Halkın yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarından olan pazar yerinde vatandaşımız tedirgin olmasın, girerken ve çıkarken el hijyenlerini rahatlıkla yapmalarını sağlıyoruz. Pazar yerinin belirli noktalarına kurulan dezenfektanlar, vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık da sağlayacaktır. Virüs tehdidi sona erinceye kadar belediye olarak tedbirlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. "

Kaynak: AA