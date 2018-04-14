Kırşehir'de Pastaneler Denetlendi

Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezde bulunan unlu mamul üreticilerini denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de faaliyet gösteren unlu mamul satışı ve üretimi yapan işletmelere yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pasta imalathanelerinde denetim yaparak esnafa çeşitli uyarılarda bulunurken, denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, genel temizlik, portör, muayene kartı, iş önlüğü, yangın tüpü ve iş yerlerinde bulunan eksiklikler kontrol edildi.

Ekipler, işçilerin hijyene uygun bir şekilde kılık kıyafetlerine özen göstermeleri gerektiğini anlatırken, bazı iş yerlerine ihtar verildi.

Yapılan denetimleri değerlendiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, halkın tükettiği ürünlerin gerekli hassasiyette üretilmesi için kontrollerin sürdüğünü aktardı.

Bahçeci, şunları kaydetti:

"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, halkın sağlığını olumsuz etkileyecek durumlara karşı asla taviz verilmeyecektir. Denetimler periyodik aralıklarla yapılıyor. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda çok daha hassas ve dikkatli olmalıyız. Yapılan denetimlerde 5 pastahaneye işletme yerinde eksikliklerinden dolayı süre verirken, 3 pastahane işletmesine ise cezai işlem uyguladı. Amacımız ceza yazılması değil, gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyenin sağlanmasıdır."