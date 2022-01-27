Kırşehir'de otomobilin gizli bölmesinde 8 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kırşehir'de otomobilin gizli bölmesinde 8 kilogram esrar ele geçirildi

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de otomobilin gizli bölmesinde 8 kilogram esrar ele geçirildi

Kırşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve üretimi suçunu önleme çalışmaları kapsamında, Kırşehir-Kayseri kara yolunda bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik arama köpeği "Çine"nin de kullanıldığı aramada, aracın gizli bölmelerinde 8 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü K.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Uyuşturucu, Kırşehir, Narkotik, Esrar, Güncel, Haber

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