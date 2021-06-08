Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR'de, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir- Ankara yolunun 25'inci kilometresindeki Mucur ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 FK 411 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan Buket Türker, Necla Türker, Dilara Dalcı, Orhan Dalcı ve Oğuzhan Dalcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı
Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı
Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Hadımköy'de feci kaza; TIR ile bariyer arasında sıkıştı (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de otomobil takla attı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:47:51. #1.16#

title