Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

18.08.2019 15:28

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri istikametine giden Ergin Şahin idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra Mustafa, Badem ve Yonca Şahin ile Sezer Kara yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA