Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden Ergin Şahin idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra Mustafa, Badem ve Yonca Şahin ile Sezer Kara yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.