Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

18.08.2019 15:28
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kayseri istikametine giden Ergin Şahin idaresindeki 71 AH 486 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Hacıbektaş kavşağında şarampole devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra Mustafa, Badem ve Yonca Şahin ile Sezer Kara yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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