Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

24.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:08
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kırşehir'ide, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'ide, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırşehir-Boztepe kara yolunda seyir halinde olan M.S'nin kullandığı 06 DZ 3462 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Y.S. (26), E.Ç. (23) ve H.B. (23) olay yerine çağrılan ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Kırşehir'de esnaf olduğu ve iş için Bozpete ilçesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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