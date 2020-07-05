Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Kırşehir'in Akçakent ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zülfü Şafak (47) yönetimindeki 20 FD 534 plakalı otomobil, Kırşehir-Akçakent kara yolu Mahsenli köyü çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan Songül Atmaca (19), olay yerinden hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile aynı aileden Döndü (72), Tuğba (36) ve Tuğçe Şafak (33), ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA