Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü Kırşehir'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kırşehir'de, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Boztepe ilçesine bağlı Külhüyük köyünden Harmanaltı köyüne seyir halinde olan A.K., idaresindeki 71 AF 974 plakalı otomobil Kepirhüyük mevkisindeki virajda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki oğlu O.K, G.K, ve eşi S.K, yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. S.K., ise yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA