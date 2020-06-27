Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü KIRŞEHİR'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi 1 ölü

KIRŞEHİR'de sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir-Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ömer Yiğit (40) idaresindeki 40 AE 095 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobil içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Araçtan çıkarılan Yiğit'in yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA