Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

10.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:58
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.

Kırşehir'den Akçakent ilçesine seyir halinde olan Mehmet Kaya yönetimindeki 40 AAR 425 plakalı otomobil, Mahsenli köyü yakınındaki engebeli arazide devrildi.

Yamaçta sürüklenen aracın sürücüsü Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Burhan K ise çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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