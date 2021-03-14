Kırşehir'de otomobil devrildi: 6 yaralı
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Kırşehir'de otomobil devrildi: 6 yaralı

14.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:40
Kırşehir'de otomobil devrildi: 6 yaralı

Kırşehir'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kırşehir'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Nevşehir'e giden Serkan Berber yönetimindeki 59 AAT 789 plakalı otomobil, Karahıdır köyü kavşağında yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Burcu, İrem, Yakup Arda ve Remzi Berber ile Halide Eken, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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