Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü (3)

14.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:01

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Kazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Baba Hacı Salih ile çocukları Yasin ve Seda'nın ardından Merve Nur Çiçek'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: DHA