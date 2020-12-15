Kırşehir'de ormanlardan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir elde edildi
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Kırşehir'de ormanlardan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir elde edildi

15.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:48
Kırşehir'de ormanlardan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir elde edildi

Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden Kırşehir'de, orman alanlarının rehabilitasyonundan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir sağlandı.

Türkiye'nin orman varlığı yönünden en fakir illerinden Kırşehir'de, orman alanlarının rehabilitasyonundan iki yılda 1 milyon 600 bin lira gelir sağlandı.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, son 18 yılda yapılan çalışmalarla Kırşehir'de yüzde 3,5 olan orman varlığının iki katına çıkarılarak yüzde 7'ye yükseldiğini söyledi.

Merkez Kervansaray Dağları, Karahıdır bölgesi, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde büyük orman alanları oluştuğunu belirten Karaca, ağaçların sağlıklı büyümesi için zaman zaman seyrelte ve rehabilitasyon çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

İl genelinde 950 hektar alanda rehabilitasyon, sıkılık bakımı ve aralama çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Karaca, "Çiçekdağı, Akçakent, merkezdeki Kervansaray Dağları'nda yıl boyunca çalışma yaptık. En son Kaman ilçesindeki Kargın Yenice ve merkez Karahıdır bölgelerinde çalışmalar yapıldı." dedi.

Seyreltilecek ağaçları kendilerinin belirlediğini ve çalışma yapacak işçilere eğitim verdiklerini anlatan Karaca, "İhale ile bu işi bizden alan firmaların işçilerine önceden eğitim veriyor ve tatbikatlar yapıyoruz. Kesecekleri ağaçları biz işaretleyerek ihaleyi alan firmalara bildiriyoruz." diye konuştu.

Karaca, Kırşehir'in orman fakiri bir il olmasına rağmen artık bu alanda da gelir eden bir il haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ormandaki bazı ağaçlar sık olduğu için büyümüyor ve gelişmiyor. Biz o alanlarda rehabilitasyon yaparak çıkanları değerlendiriyoruz. Bu sene rehabilitasyon yaptığımız alanlardan elde ettiğimiz emvalden yaklaşık 600 bin lira gelir elde ettik. Geçen sene 1 milyon lira gelir elde etmiştik. Geçen sene rehabilitasyon yaptığımız alan fazlaydı, bu sene azaldı önceki çalışmalardan dolayı. 5 sene sonra aynı sahalara gireceğiz rehabilitasyon için. Sıklaşan yerleri yeniden seyrelteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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