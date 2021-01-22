Kırşehir'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede kuşlardan faydalanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırşehir'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede kuşlardan faydalanılıyor

22.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:04
Kırşehir'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede kuşlardan faydalanılıyor

Kırşehir'de, ormanlardaki zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında son 15 yılda ağaçlara yaklaşık 2 bin kuş yuvası konuldu.

Kırşehir'de, ormanlardaki zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında son 15 yılda ağaçlara yaklaşık 2 bin kuş yuvası konuldu.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, il genelinde son 18 yılda yapılan seferberlik ve kampanyalarla orman varlığının yüzde 3,5'tan yüzde 7 seviyesine çıkarıldığını belirtti.

Başta kent merkezi yakınındaki Kervansaray Dağları olmak üzere Çiçekdağı, Kaman, Boztepe, Akpınar, Mucur ilçelerinde oluşturulan ormanları gözleri gibi korumaya çalıştıklarını ifade eden Karaca, Orman Genel Müdürlüğünün politikaları doğrultusunda çam ağaçlarına zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele yaptıklarını da dile getirdi.

Bu mücadelenin en önemli unsurunun kuşlar olduğunu anlatan Karaca, "Kuşlar, astığımız yuvalarda kendilerine yaşam alanı oluşturuyor. Ağaçlara zarar veren tırtılları ve böceklerin larvalarını yiyerek biyolojik mücadeleye katkı sağlıyorlar." dedi.

Her yıl 100-150 kuş yuvasını ağaçlar astıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Kırşehir, orman varlığı açısından Türkiye'nin en fakir illerinden biri. Bu nedenle ağaçlarımızı özenle korumaya çalışıyoruz. Son 15 yılda yaklaşık 2 bin kuş yuvasını ağaç dallarına astık. Geçen yıl Çiçekdağı, Kervansaray Dağları ve Kındam bölgesinde 250 kuş yuvası asarak biyolojik mücadelemize devam ettik. Önceki yıl 100 yuva asmıştık. Ormanların durumuna göre her yıl kuş yuvası sayısı değişiyor. Kuş yuvalarını asarken rüzgar durumuna da dikkat ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede kuşlardan faydalanılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:23:52. #1.15#
title