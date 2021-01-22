Kırşehir'de orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede kuşlardan faydalanılıyor

Kırşehir'de, ormanlardaki zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında son 15 yılda ağaçlara yaklaşık 2 bin kuş yuvası konuldu.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, il genelinde son 18 yılda yapılan seferberlik ve kampanyalarla orman varlığının yüzde 3,5'tan yüzde 7 seviyesine çıkarıldığını belirtti.

Başta kent merkezi yakınındaki Kervansaray Dağları olmak üzere Çiçekdağı, Kaman, Boztepe, Akpınar, Mucur ilçelerinde oluşturulan ormanları gözleri gibi korumaya çalıştıklarını ifade eden Karaca, Orman Genel Müdürlüğünün politikaları doğrultusunda çam ağaçlarına zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele yaptıklarını da dile getirdi.

Bu mücadelenin en önemli unsurunun kuşlar olduğunu anlatan Karaca, "Kuşlar, astığımız yuvalarda kendilerine yaşam alanı oluşturuyor. Ağaçlara zarar veren tırtılları ve böceklerin larvalarını yiyerek biyolojik mücadeleye katkı sağlıyorlar." dedi.

Her yıl 100-150 kuş yuvasını ağaçlar astıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Kırşehir, orman varlığı açısından Türkiye'nin en fakir illerinden biri. Bu nedenle ağaçlarımızı özenle korumaya çalışıyoruz. Son 15 yılda yaklaşık 2 bin kuş yuvasını ağaç dallarına astık. Geçen yıl Çiçekdağı, Kervansaray Dağları ve Kındam bölgesinde 250 kuş yuvası asarak biyolojik mücadelemize devam ettik. Önceki yıl 100 yuva asmıştık. Ormanların durumuna göre her yıl kuş yuvası sayısı değişiyor. Kuş yuvalarını asarken rüzgar durumuna da dikkat ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız