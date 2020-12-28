Kırşehir'de orman köylülerine 2 yılda 1 milyon 400 bin lira destek sağlandı
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Kırşehir'de orman köylülerine 2 yılda 1 milyon 400 bin lira destek sağlandı

28.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:21
Kırşehir'de orman köylülerine 2 yılda 1 milyon 400 bin lira destek sağlandı

Kırşehir'de orman köylülerinin kalkındırılması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için 2 yılda 1 milyon 400 bin lira hayvancılık desteği verildi.

Kırşehir'de orman köylülerinin kalkındırılması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için 2 yılda 1 milyon 400 bin lira hayvancılık desteği verildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, orman varlığı yönünden Türkiye'nin en fakir illerinden olan Kırşehir'de, ağaçlandırma seferberlikleriyle orman varlığının yüzde 3,5'tan yüzde 7 seviyesine çıkarıldığını söyledi.

Başta kent merkezi yakınındaki Kervansaray Dağları olmak üzere bütün ilçelerde son 18 yılda yeni orman alanlarının oluşturulduğunu belirten Karaca, Orman Genel Müdürlüğünün özellikle bu alanlardaki köylerin kalkınması ve ormanlık alanlara zarar verilmemesi için destek sağladığını ifade etti.

Kırşehir'de de son 2 yılda orman köylülerine 1 milyon 400 bin lira destek verildiğini vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Bu yıl merkeze bağlı 2 köyümüzde 7 aileye süt sığırcılığı, Kaman ve Akpınar ilçelerimizdeki 4 köyümüzde 14 aileye süt koyunculuğu desteği sağlandı. Bu desteklerin toplamı 750 bin lirayı buldu. Geçen yıl da yine merkez ve ilçelerimize bağlı orman köylerinde ailelere 650 bin liralık süt sığırcılığı ve süt koyunculuğu destekleri verildi."

Amacın, orman köylülerinin kalkındırılması, refah seviyesinin yükseltilmesi ve ormanlık alanlara sahip çıkmalarının sağlanması olduğunu dile getiren Karaca, "Bu köylerde yaşayan ve müracaat eden ailelere koyun ve inek veriliyor. Bunun ücretinin yüzde 5'ini hibe veriyoruz. İlk 2 yıl ödeme yapmıyorlar. Daha sonra faizsiz şekilde 4 yılda taksitle ödüyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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