Kırşehir'de Orman Haftası dolayısıyla 5 bin fidan dağıtılacak
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Kırşehir'de Orman Haftası dolayısıyla 5 bin fidan dağıtılacak

22.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:25
Kırşehir'de Orman Haftası dolayısıyla 5 bin fidan dağıtılacak

Orman varlığı yönünden Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir'de, 21-26 Mart Orman Haftası'nda 5 bin fidan dağıtılacak.

Orman varlığı yönünden Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer alan Kırşehir'de, 21-26 Mart Orman Haftası'nda 5 bin fidan dağıtılacak.

Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca yapacakları farklı etkinliklerin yanı sıra kurumun girişine açtıkları stantla vatandaşlara fidan dağıtımına başladıklarını ifade etti.

Bozkır arazilerin yeşile bürünmesi için oluşturdukları ekiplerin arazide çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karaca, son 18 yılda yapılan çalışmalarla yüzde 3,5 olan orman varlığının iki katına çıkarılarak yüzde 7 seviyelerine yükseltildiğini dile getirdi.

Vatandaşlarda da orman ve fidan dikimi konusunda farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun önünde stant açarak vatandaşlarımıza sedir çam fidanı dağıtıyoruz. Standa gelen her kişiye iki fidan veriyoruz. Birini kendisi diğeri de gelemeyen bir yakınına versin ve toprakla buluşsun diye. Fidanlarımız özel olarak yetiştirilmiş 3 yaşında fidanlar. Orman yönünden en fakir illerimizden birisi. Bir çok bozkır alanı ağaçlandırdık. Fidan dağıtımı ile istiyoruz ki vatandaşlarımızda da bu bilinç oluşsun ve fidan diksin. Dün başladık, hafta boyunca dört beş gün içinde yaklaşık 5 bin fidan dağıtmayı planlıyoruz. Cacabey Meydanı'nda stant açmayı istiyorduk ama pandemi dolayısıyla yoğunluk olmasın diye kurum binamızın önünde dağıtıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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