Kırşehir'de online yemek ve market siparişi firmalarının çalışma saatlerine yeni düzenleme
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Kırşehir'de online yemek ve market siparişi firmalarının çalışma saatlerine yeni düzenleme

08.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:40
Kırşehir'de online yemek ve market siparişi firmalarının çalışma saatlerine yeni düzenleme

Kırşehir'de online yemek ve market siparişi alan firmaların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Kırşehir'de online yemek ve market siparişi alan firmaların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde yeni düzenleme yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgınının önlenmesine yönelik yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının sonraki günlerde oluşabilecek yoğunluğun dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, online yemek ve market siparişi alan firmaların çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı aktarıldı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00-­24.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir."

Açıklamada, tedbirlere uymayanlara adli işlem ve idari para cezası uygulanacağı da aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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