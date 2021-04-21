Kırşehir'de öğretmenler öğrenciler için söyledi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" Projesi kapsamında Kırşehir'de öğretmenler kendi yörelerinin şarkı ve türkülerini söyledi.