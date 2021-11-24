Kırşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti.

Burada konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün geleceğin teminatı olan nesilleri yetiştiren öğretmenlere minnet duygularının ifadesi olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin kaynağını sevgiden alan, dünyanın en saygın mesleklerinden birisi olduğunu ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği öğretmenlerimizin ellerindedir. Onların bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, görevlerini bundan sonra da üstün bir vazife anlayışı içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

Törende, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verilerek, adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Mustafa Akdeniz'e, öğretmen olan kızı Zeynep Dulkadiroğlu, çiçek takdim etti.

Törende, satranç, resim ve anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet