Kırşehir'de öğretmenler gelin gibi süsledikleri okullarında öğrencileri şiirle karşıladı
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Kırşehir'de öğretmenler gelin gibi süsledikleri okullarında öğrencileri şiirle karşıladı

15.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:36
Kırşehir'de öğretmenler gelin gibi süsledikleri okullarında öğrencileri şiirle karşıladı

Kırşehir'de köy okulu öğretmenleri, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerini, her kıtasını farklı öğretmenin okuduğu şiirle karşıladı.

Kırşehir'de köy okulu öğretmenleri, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerini, her kıtasını farklı öğretmenin okuduğu şiirle karşıladı.

Merkeze bağlı Çayağzı köyündeki TEV Zahide Zehra Garring İlkokulu ve Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri, okullarını yüz yüze eğitim için hazırladı.

Özel solüsyonlu ilaçla dezenfekte edilen sınıflar gelin gibi süslendi ve öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okul bahçesinde duracakları yerler sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi.

Öğretmenler, okulun duvarına "Okula Dönüş Hatırası" köşesi yaparken, öğrenciler de ellerinde pankartlarla yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı.

"Zoom atar, öğretmenim atmaz" pankartı

Öğrencilerin pankartlarında "Okulda hayat var", "Hasretinle yandı gönlüm", "Mekanın sahibi geri geldi, koronayı pistten alalım", "Öğretmenim, canım benim, bilsen seni ne çok özledim", "Zoom atar, öğretmenim atmaz" şeklinde cümleler yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından her bir kıtasının farklı bir öğretmenin okuduğu "Öğrencilerimi Özledim" şiiri eşliğinde öğrenciler sınıflarına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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