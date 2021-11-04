Kırşehir'de öğrencilere 1,2 ton ağaç tohumu dağıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ağaç sevgisi aşılamak ve orman varlığını artırmak için öğrencilere 1,2 ton tohum dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında, Dr. Meral Kılıçözlü Anaokulu'nda tohum dağıtım programı düzenlendi.

Tohumları büyütmek üzere teslim alan öğrenciler, öğretmenleri ve idarecilerle okulun bahçesine fidan dikti.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, burada yaptığı açıklamada, bir süredir anaokulu, ortaokul ve liselerde tohum dağıttıklarını belirtti.

Tüm okullarda 700 kilogram badem, 500 kilogram ceviz ve 2 kilogram karaçam tohumu dağıttıklarını vurgulayan Çimen, "Öğrencilerimiz fidan haline getirecekleri bu tohumları belirledikleri yerlere dikecek. Ayrıca 11 Kasım 2021 saat 11.11'de tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında sahada fidan dikim etkinliği düzenleyeceğiz. Daha yeşil bir Kırşehir için hep birlikte el ele fidan dikerek geleceğe nefes olacağız. Tüm halkımızı da bu etkinliğe bekliyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da öğrencilere dağıtılan tohumların yetiştirilip fidan haline getirileceğini dile getirerek, "Öğrencilerimiz bu tohumları ekip, büyütüp okul ve ev bahçeleri ile doğaya dikebilecek. Ormanlarımız dünyamıza nefestir. Bu nedenle öğrencilerimizin yetiştireceği tohumlar dünyamıza bir hediye olacak." dedi.