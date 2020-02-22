Kırşehir'de öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi
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Kırşehir'de öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi

Gençlik Merkezleri öğrencileri arası bilgi yarışması, Kırşehir'de düzenlendi.

22.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:56
Kırşehir'de öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi

Gençlik Merkezleri öğrencileri arası bilgi yarışması, 'de düzenlendi.

Gençler arası bilgi yarışması Kırşehir finalleri, Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

18 grubun katıldığı yarışmada, lise kategorisinde Kaman Fen Lisesi, üniversite kategorisinde ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri birinci oldu.

Dereceye giren öğrenciler Nevşehir'de düzenlenecek grup müsabakalarında mücadele edecek.

Kaynak: AA
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