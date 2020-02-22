Kırşehir'de öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi
Gençlik Merkezleri öğrencileri arası bilgi yarışması, Kırşehir'de düzenlendi.
Gençlik Merkezleri öğrencileri arası bilgi yarışması, Kırşehir'de düzenlendi.
Gençler arası bilgi yarışması Kırşehir finalleri, Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde yapıldı.
18 grubun katıldığı yarışmada, lise kategorisinde Kaman Fen Lisesi, üniversite kategorisinde ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri birinci oldu.
Dereceye giren öğrenciler Nevşehir'de düzenlenecek grup müsabakalarında mücadele edecek.