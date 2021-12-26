Kırşehir'de öğrenci yurdunda AFAD farkındalık eğitimi verildi - Haberler
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Kırşehir'de öğrenci yurdunda AFAD farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir'de öğrenci yurdunda AFAD farkındalık eğitimi verildi
AA / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verdi.

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verdi.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğündeki üniversite öğrencilerine ve çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verilerek, "AFAD Gönüllülük Sistemi" anlatıldı.

Eğitimlerde, çevredeki riskler, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, afet ve acil durum çantası, barınma ve toplanma alanları konuları hakkında bilgiler verildi.

AFAD gönüllülerinin alması gereken tedbirler ve gönüllülük sistemi de öğrencilere anlatıldı.

Kırşehir'de öğrenci yurdunda AFAD farkındalık eğitimi verildi

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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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